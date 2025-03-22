شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر القادمة فى تصفيات كأس العالم بعد الفوز على إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب مصر، منتخب سيراليون فى التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحقق منتخب مصر بقيادة حسام حسن فوزا مستحقا بثنائية نظيفة على إثيوبيا فى المباراة التى جرت ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2026، والتى أقيمت على ملعب العربى الزاولى بالمغرب، وسجل هدفى منتخب مصر محمد صلاح وأحمد سيد زيزو.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 13 نقطة ليواصل تربعه على قمة المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم، بينما تجمد رصيد إثيوبيا عند 3 نقاط.

حسام حسن المدير الفني للمنتخب وجه الدعوة لـ 24 لاعباً لخوض هذا اللقاء، بالإضافة إلى مواجهة سيراليون الثلاثاء المقبل فى الجولة السادسة باستاد القاهرة الدولي، من بينهم 6 محترفين، على رأسهم قائد الفريق محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي وعمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي ومحمود حسن "تريزيجيه" جناح الريان القطري، الذي يتقاسم صدارة هدافي المنتخب مع صلاح برصيد 5 أهداف.