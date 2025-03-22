شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحدد إصابة بوكانا محترفة سيدات طائرة الأهلى بقطع فى وتر بالكاحل والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الأشعة إصابة المحترفة البرازيلية تاتيانا بوكان محترفة فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقطع في وتر الكاحل، مما سيؤدي إلى غيابها حتى نهاية الموسم.

وتم نقل بوكانا إلى أحد مستشفيات الشيخ زايد لإجراء أشعة عقب سقوطها في مواجهة سبورتنج بنصف نهائي كأس مصر.

وفاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي على نظيره سبورتنج بنتيجة 3-0 على صعيد نصف نهائي كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلي 2024-2025، ليتأهل إلى النهائي لمواجهة الزمالك.

وحقق فريق سيدات الكرة الطائرة بالأهلى مؤخرا، لقب الدورى الممتاز للموسم المحلى 2024 - 2025 على حساب الزمالك بنتيجة 3-1 فى ثانى أيام بلاى أوف نهائي دورى السيدات الممتاز للموسم المحلي 2024-2025 على صالة زويل بالسادس من أكتوبر.