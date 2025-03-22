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نتائج ختام دور المجموعات من دورة الخليج 365 الرمضانية برعاية بنك CIB.. صور

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  • نتائج ختام دور المجموعات من دورة الخليج 365 الرمضانية برعاية بنك CIB.. صور 1/6
  • نتائج ختام دور المجموعات من دورة الخليج 365 الرمضانية برعاية بنك CIB.. صور 2/6
  • نتائج ختام دور المجموعات من دورة الخليج 365 الرمضانية برعاية بنك CIB.. صور 3/6
  • نتائج ختام دور المجموعات من دورة الخليج 365 الرمضانية برعاية بنك CIB.. صور 4/6
  • نتائج ختام دور المجموعات من دورة الخليج 365 الرمضانية برعاية بنك CIB.. صور 5/6
  • نتائج ختام دور المجموعات من دورة الخليج 365 الرمضانية برعاية بنك CIB.. صور 6/6

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القاهرة - سامية سيد - اختتمت مساء الجمعة، مباريات الدور الأول من دورة الخليج 365 الرمضانية التى تقام خلال الفترة من 19 إلى 27 مارس الجاري، فى دورة الخليج 365 الرمضانية برعاية بنك CIB.

وحقق فريق فوزا كبيرا على فريق النص 6 /2 ليحتل قمة المجموعة برصيد 6 نقاط واحتل فريق النص المركز الثانى، بينما فاز فريق الحريفة على فريق الشباب بثلاثية نظيفة، ليحتل قمة المجموعة، بينما فاز الأبطال على المداح بالانسحاب "3 /0"، واختتمت المباريات بفوز الفرسان على المحاربين بالانسحاب.

ورصدت اللجنة المنظمة للدورة الرمضانية، برعاية بنك CIB، جوائز قيمة للفائزين بلقب البطولة فى النسخة الجديدة، ووعدت بتوفير كل احتياجات الفرق وتذليل كل العقبات اللازمة لإنجاح الدورة الرمضانية.

ويشارك فى البطولة 12 فريقا هي: الرياضة والأبطال، والحريفة، المداح واللعبة الحلوة والنجوم والشباب والفرسان والنص والأحلام والمحاربين القدماء والأساطير.

إحدى الهجمات
إحدى الهجمات

 

جانب من المباريات
جانب من المباريات

 

جانب من دور الخليج 365
جانب من دور الخليج 365

 

الرياضة
الرياضة

 

دورة الخليج 365
دورة الخليج 365

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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