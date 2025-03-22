شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج ختام دور المجموعات من دورة الخليج 365 الرمضانية برعاية بنك CIB.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت مساء الجمعة، مباريات الدور الأول من دورة الخليج 365 الرمضانية التى تقام خلال الفترة من 19 إلى 27 مارس الجاري، فى دورة الخليج 365 الرمضانية برعاية بنك CIB.

وحقق فريق الرياضة فوزا كبيرا على فريق النص 6 /2 ليحتل قمة المجموعة برصيد 6 نقاط واحتل فريق النص المركز الثانى، بينما فاز فريق الحريفة على فريق الشباب بثلاثية نظيفة، ليحتل قمة المجموعة، بينما فاز الأبطال على المداح بالانسحاب "3 /0"، واختتمت المباريات بفوز الفرسان على المحاربين بالانسحاب.

ورصدت اللجنة المنظمة للدورة الرمضانية، برعاية بنك CIB، جوائز قيمة للفائزين بلقب البطولة فى النسخة الجديدة، ووعدت بتوفير كل احتياجات الفرق وتذليل كل العقبات اللازمة لإنجاح الدورة الرمضانية.

ويشارك فى البطولة 12 فريقا هي: الرياضة والأبطال، والحريفة، المداح واللعبة الحلوة والنجوم والشباب والفرسان والنص والأحلام والمحاربين القدماء والأساطير.



إحدى الهجمات



جانب من المباريات



جانب من دور الخليج 365



الرياضة