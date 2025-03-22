شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى دورى سوبر كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 78/74 بالدور الأول الترتيبي لبطولة دوري سوبر كرة السلة، كما فاز الأهلى على الجزيرة بنتيجة 77/66 بمنافسات نفس الجولة.

وحرص محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على حضور مباراة الفريق الأبيض، وذلك لدعم ومؤازرة الجهاز الفني واللاعبين.

ومن المقرر أن يواجه "سلة الزمالك" نظيره الأهلي، يوم الإثنين المقبل، على صالة وزارة الشباب والرياضة، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر للدور الأول الترتيبي لبطولة دوري السوبر.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: "كورو سيجورا مديراً فنياً، جونزالو هيرمو سو مدرباً مساعداً، محمد السحرتي مدرباً مساعداً، إسلام جمعة طبيباً، ومحمد سعيد مخططاً للأحمال، ومصطفى محسن مديراً إدارياً".