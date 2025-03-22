شكرا لقرائتكم خبر عن مسار يكتسح المعادى واليخت برباعية فى دورى الكرة النسائية ودجلة يهزم زد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الكرة النسائية بنادى مسار على المعادى واليخت برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما فى إطار منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية للمنافسة على دورى الكرة النسائية.

بهذه النتيجة رفع فريق مسار رصيده إلى 58 نقطة في صدارة ترتيب دورى الكرة النسائية، فيما بقى فريق المعادى واليخت عند النقطة 17 في المركز العاشر.

وفى مباراة ثانية، حقق فريق وادى دجلة الفوز على زد بثلاثة أهداف مقابل هدف، بهذه النتيجة رفع وادى دجلة رصيده إلى 51 نقطة، بينما توقف رصيد زد عند 35 في المركز السابع.

وفاز مودرن سبورت على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 38 نقطة ويتقدم إلى المركز الخامس، بينما بقى المقاولون عند 29 نقطة في المركز الثامن.

وفى مباراة أخيرة، انتزع فريق البنك الأهلى فوزا مهما على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتقدم البنك الأهلى للمركز السادس برصيد 38 نقطة، فيما توقف رصيد بيراميدز عند النقطة 19 في المركز التاسع.