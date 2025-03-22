شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتواصل مع خالد النبريصى لمعرفة حجم إصابته مع فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مسئولو نادى الإسماعيلى، مع الفلسطيني خالد النبريصى مهاجم الدراويش المتواجد مع منتخب فلسطين في الوقت الحالي، استعدادا لمواجهة العراق في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة، للمعرفة حجم إصابته.

وغاب خالد النبريصى عن مواجهة فلسطين والأردن التي أقيمت مساء الخميس، وانتهت بفوز النشامى بثلاثة أهداف مقابل هدف، بسبب الإصابة.

ويعانى خالد النبريصى من آلام في الحوض، وهى الإصابة التي أبعدت الفلسطيني عن مباريات الإسماعيلى السابقة، قبل أن يتعافى منها ويشارك مع الدراويش، قبل أن تعاوده مرة أخرى.

يستعد فريق الإسماعيلى بقيادة تامر مصطفى، لمواجهة فريق بيراميدز المقرر لها الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

وتعد مباراة الأحد المقبل الـ19 في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث سبق أن تواجها في 18 لقاء بجميع المسابقات، نجح بيراميدز في حسم 10 لقاءات لصالحه، فيما فاز الإسماعيلى في 4 مباريات وتعادل الفريقان في 4 مباريات.

سجل لاعبو بيراميدز خلال مواجهات الإسماعيلى 29 هدفا، فيما سجل أبناء الدراويش 21 هدفا، ويعد رمضان صبحى هداف المواجهات بـ5 أهداف وإيمانويل بناهينى هداف الإسماعيلى بـ3 أهداف.