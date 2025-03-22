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شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يحافظ على تقدمه بثنائية صلاح وزيزو فى شباك إثيوبيا بعد 75 دقيقة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
ونجح محمد صلاح قائد منتخب مصر فى تسجيل هدف التقدم للفراعنة بمرمى أثيوبيا في الدقيقة 31 مستغلا تمريرة من حمدى فتحى وضعته أمام الشباك ليضعها بمهارة فى الشباك، وأضاف زيزو الهدف الثانى للفراعنة فى الدقيقة 40 لينتهى الشوط بتقدم الفراعنة 2-0.
يجلس على مقاعد البدلاء: محمد عواد - مصطفي شوبير - أحمد عيد - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - أحمد نبيل كوكا - محمد شحاته - نبيل دونجا - محمود صابر - مصطفى فتحي - مصطفى محمد، وخرج ابراهم عادل من القائمة للإصابة.
حسام حسن المدير الفني للمنتخب وجه الدعوة لـ 24 لاعباً لخوض هذا اللقاء، بالإضافة إلى مواجهة سيراليون الثلاثاء المقبل فى الجولة السادسة باستاد القاهرة الدولي، من بينهم 6 محترفين، على رأسهم قائد الفريق محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي و عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي ومحمود حسن "تريزيجيه" جناح الريان القطري، الذي يتقاسم صدارة هدافي المنتخب مع صلاح برصيد 5 أهداف.
إبراهيم حسن
احتفال زيزو بالهدف الثانى فى شباك إثيوبيا
احتفال زيزو بالهدف
احتفال صلاح بالهدف الأول
أسامة فيصل
الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى
المنتخب الوطنى
جانب من المباراة
حسام حسن
حسام وإبراهيم حسن
زيزو خلال اللقاء
زيزو
صلاح وزيزو
مباراة مصر وإثيوبيا
محمد صلاح مباراة منتخب مصر وإثيوبيا
محمد صلاح
منتخب مصر الوطنى
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