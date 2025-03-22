شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يحافظ على تقدمه بثنائية صلاح وزيزو فى شباك إثيوبيا بعد 75 دقيقة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 75 دقيقة من عمر مباراة منتخبي مصر وإثيوبيا فى الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، والتى تقام على ملعب العربى الزاولى بالمغرب بتقدم منتخب مصر بهدفين نظيفين سجلهما محمد صلاح وأحمد سيد زيزو.

بداية المباراة جاءت سريعة وحماسية من الفريقين، وفى الدقيقة 6 باغت منتخب اثيوبيا الفراعنة بكرة عرضية حولها أحمد مهاجمى الفريق برأسه لكنها تمر بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر، ورد زيزو فى الدقيقة 14 بتصويبة متقنة كادت تسكن شباك اثيوبيا ولكنها تمر بجوار القائم بسنتيمترات.

ونجح محمد صلاح قائد منتخب مصر فى تسجيل هدف التقدم للفراعنة بمرمى أثيوبيا في الدقيقة 31 مستغلا تمريرة من حمدى فتحى وضعته أمام الشباك ليضعها بمهارة فى الشباك، وأضاف زيزو الهدف الثانى للفراعنة فى الدقيقة 40 لينتهى الشوط بتقدم الفراعنة 2-0.

بدأ المنتخب المباراة بطريقة 3 - 4 - 3، وجاء التشكيل كالتالي: محمد الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمود تريزيجيه ومروان عطية وحمدي فتحي وأحمد سيد زيزو ومحمد صلاح وعمر مرموش وأسامة فيصل.

يجلس على مقاعد البدلاء: محمد عواد - مصطفي شوبير - أحمد عيد - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - أحمد نبيل كوكا - محمد شحاته - نبيل دونجا - محمود صابر - مصطفى فتحي - مصطفى محمد، وخرج ابراهم عادل من القائمة للإصابة.

حسام حسن المدير الفني للمنتخب وجه الدعوة لـ 24 لاعباً لخوض هذا اللقاء، بالإضافة إلى مواجهة سيراليون الثلاثاء المقبل فى الجولة السادسة باستاد القاهرة الدولي، من بينهم 6 محترفين، على رأسهم قائد الفريق محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي و عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي ومحمود حسن "تريزيجيه" جناح الريان القطري، الذي يتقاسم صدارة هدافي المنتخب مع صلاح برصيد 5 أهداف.