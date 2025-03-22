شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم دلفى ويواجه الأهلى فى نهائى كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره دلفي بنتيجة 3-0 على صعيد نصف نهائي كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلي 2024-2025، ليتأهل إلى النهائي.

ويلتقي فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، نظيره الزمالك العاشرة والنصف مساء غد السبت في النهائي.

وحقق فريق سيدات الكرة الطائرة بالأهلى مؤخرا، لقب الدورى الممتاز للموسم المحلى 2024 - 2025 على حساب الزمالك بنتيجة 3-1 فى ثانى أيام بلاى أوف نهائي دورى السيدات الممتاز للموسم المحلي 2024-2025 على صالة زويل بالسادس من أكتوبر.