شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة مصر فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم بعد الفوز على إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

واصل منتخب مصر تصدره للمجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بعد الفوز بثنائية نظيفة على إثيوبيا فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2026، وأقيمت على ملعب العربى الزاولى بالمغرب.

وتصدر المنتخب الوطنى مجموعته برصيد 13 نقطة وحل منتخب بوركينا فاسو فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط وسيراليون فى المركز الثالث بذات الرصيد، وجاء غينيا بيساو فى المركز الرابع برصيد 6 نقاط وإثيوبيا فى المركز الخامس برصيد 3 نقاط ويتذيل جيبوتى ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

وحقق المنتخب الوطني فوزه الرابع في هذه المجموعة على جيبوتي (6 – 0) وسيراليون (2 – 0) وبوركينافاسو (2 – 1) وتعادل وحيد مع غينيا بيساو (1 – 1) وفوز على إثيوبيا (2-0).

ونجح منتخب مصر بقيادة حسام حسن فى تحقيق فوزا مستحقا بثنائية نظيفة على إثيوبيا فى المباراة التى جرت ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وأقيمت على ملعب العربى الزاولى بالمغرب، وسجل هدفى منتخب مصر محمد صلاح وأحمد سيد زيزو.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 13 نقطة ليواصل تربعه على قمة المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم، بينما تجمد رصيد إثيوبيا عند 3 نقاط.