شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: زيزو قدم أفضل مباراة مع منتخب مصر .. والفوز كله مكاسب لحسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، بأحمد سيد زيزو لاعب المنتخب بعدما قدم مباراة مميزة أمام إثيوبيا في المباراة التي فاز بها الفراعنة بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2026، والتى أقيمت على ملعب العربى الزاولى بالمغرب.

وقال ميدو، في تصريحات للاستوديو التحليلى بقناة أون تايم: "أبارك لمنتخب مصر وحسام حسن على الأداء والنتيجة، وأعتقد أنها مباراة بها مكاسب بالجملة وخطوة مهمة جدا نحو التأهل للمونديال".

وأضاف ميدو: "عاوز أشيد بأداء أحمد سيد زيزو وأعتقد أنها أفضل مباراة له بقميص منتخب مصر لأنه عمل كل حاجة، وعاوز أباركله على استعادة مستواه المعهود بعد فترة".

وحقق منتخب مصر بقيادة حسام حسن فوزا مستحقا بثنائية نظيفة على إثيوبيا فى المباراة التى جرت ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2026، والتى أقيمت على ملعب العربى الزاولى بالمغرب، وسجل هدفى منتخب مصر محمد صلاح وأحمد سيد زيزو.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 13 نقطة ليواصل تربعه على قمة المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم، بينما تجمد رصيد إثيوبيا عند 3 نقاط.