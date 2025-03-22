الامارات | «دائرة القضاء» بطلاً لكأس منصور بن زايد لكرة القدم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد الأمين العام لديوان الرئاسة أحمد بن محمد الحميري، مساء أول من أمس، ختام بطولة «كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2025»، التي أقيمت على الملعب الخارجي لـ«فندق قصر الإمارات» بأبوظبي.

وتوج فريق «دائرة القضاء» بطلاً للنسخة الـ12 من البطولة، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق «مكتب شؤون المواطنين والمجتمع» بركلات الترجيح 4-2 عقب التعادل 1-1 في الأشواط الأصلية والإضافية، فيما حصد فريق «مكتب الأمين العام» المركز الثالث وتوّج بالميداليات البرونزية، بعد فوزه بركلات الترجيح 3-2 على فريق «مدارس الإمارات الوطنية» في اللقاء الذي سبق المباراة النهائية.

حضر حفل الختام والتتويج وكيل ديوان الرئاسة المساعد لقطاع الخدمات المساندة حسن الحمادي، ووكيل وزارة الرياضة غانم مبارك الهاجري، والأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم محمد الظاهري، وعدد من المسؤولين في ديوان الرئاسة، وممثلي الشركات الراعية، والقطاع الرياضي في الدولة.

وثمّن أحمد بن محمد الحميري الدعم الكبير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، لرعاية قطاع الشباب والرياضة من خلال إقامة البطولات الرياضية المتميّزة خلال شهر رمضان المبارك بما يُسهم في تعزيز الثقافة الرياضية وتقوية الروابط الاجتماعية وضمان استدامتها بين الموظفين، وتعزيز روح الانتماء والعطاء لدى جميع أفراد المجتمع.

وهنّأ فريق «دائرة القضاء» بالفوز بكأس البطولة متمنياً التوفيق لجميع الفرق في البطولات المقبلة، وأشاد بدور اللجنة المنظمة في التنظيم المتميّز للبطولة والمستويات القوية للفرق المشاركة، والروح الإيجابية التي سادت المباريات، والتي أسهمت بدورها في الارتقاء بالمستوى الفني للبطولة.

وأعرب عن شكره وتقديره لـ«اتحاد الإمارات لكرة القدم»، و«رابطة المحترفين الإماراتية» على دورهما البارز في إنجاح البطولة، مشيداً بجهودهما في دعم الرياضة في الدولة وتطوير مستوى المنافسات.

وكرّم حكّام المباراة النهائية، عادل النقبي وحمد علي يوسف، والإداري «المثالي» محمد عبدالكريم، من فريق «مكتب الأمين العام».

وحصل سيباستيان تيغالي، من فريق «دائرة القضاء»، على جائزة أفضل لاعب في البطولة، فيما ذهبت جائزة الهدّاف إلى لوجاه جونيور من فريق «دائرة القضاء»، ونال جائزة أفضل حارس مصطفى جابر من فريق «مكتب شؤون المواطنين والمجتمع».