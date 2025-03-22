الامارات | بيريز: الوصل لم يفاتحني حول تجديد عقدي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد لاعب الوصل، الكولومبي أليكسيس بيريز، أنه يركّز حالياً على تقديم كل ما لديه مع «الإمبراطور» خلال الموسم الجاري، لافتاً إلى أنه لا يشغل باله بانتهاء عقده مع الفريق في يونيو المقبل.

وقال بيريز لـ«الإمارات اليوم» إن رغبته الأولى هي البقاء مع الوصل في الموسم المقبل، موضحاً: «سعيد جداً بوجودي هنا في صفوف الوصل، وبالفعل عقدي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولكن من المبكر الحديث عن مستقبلي مع النادي».

وأضاف: «إدارة الوصل لم تفاتحني بشأن تجديد العقد، وفي الوقت نفسه لم أناقش أي عروض أخرى، وكما ذكرت سأكون سعيداً في حال واصلت مشواري مع الوصل، وفي الوقت نفسه يجب أن يكون التركيز بشكل أساسي على مباريات الفريق المقبلة».

وتحدث المدافع الكولومبي عن أولويات الوصل في البطولات الثلاث التي يخوضها حالياً، وقال: «بالتأكيد تركيزنا بشكل أكبر على مسابقتي كأس رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث نسعى للتأهل إلى النهائي في البطولتين والمنافسة على اللقب في كليهما».

وتابع: «في المقابل حظوظنا صعبة في الحفاظ على لقب الدوري، رغم أن رقمياً الوصل لديه فرصة المنافسة، ولكن علينا التركيز في أن نحقق الفوز في المباريات المقبلة، ونرى ماذا يمكن أن يحدث في الجولة الختامية من البطولة، حيث إن ابتعادنا عن المنافسة على لقب الدوري لا يعني حصولنا على راحة في المباريات المقبلة».

وأردف: «لعبنا العديد من المباريات الجيدة بفوزنا في ثلاث مباريات متتالية على كل من دبا الحصن والنصر والعين، ولكننا خسرنا أمام خورفكان، ونأمل أن نعود بشكل أقوى بعد فترة التوقف الحالية».

ورداً على سؤال حول الفارق بالنسبة له بشأن مستواه مع الوصل في الموسم الذي حقق فيه الفريق الثنائية الدوري وكأس رئيس الدولة، مقارنة بالموسم الحالي، قال: «لا يوجد اختلاف بالنسبة لي، إذ إنني من جانبي أقدم كل ما لدي، وقد يكون الاختلاف أنني لعبت في مركزين هما قلب الدفاع والظهير الأيسر، ولكن هذا الأمر ليس له أي تأثير سلبي بالنسبة لي، ومستعد للعب في أي مركز يطلبه مني الجهاز الفني، والأهم وجودي في الملعب وظهوري بمستوى جيد».

وأشاد أليكسيس بيريز بأداء الوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة، وقال: «الفريق يخوض البطولة للمرة الأولى بعد غياب لفترة طويلة، وأرى أننا لعبنا مباريات قوية، وقدمنا مستويات جيدة، ولا شك أن تكرار مشاركة الوصل في المواسم المقبلة، سيجعله أكثر خبرة وقوة في التعامل مع المباريات القارية». في المقابل، وجه رسالة إلى جمهور الوصل، وقال: «الجمهور الوصلاوي لا يحتاج إلى دعوة، إذ إنه دائماً من العوامل المؤثرة في تحفيز اللاعبين، ولقد شاهدنا في الموسم الماضي تأثيره بشكل كبير في تحقيق إنجاز (الثنائية)، بينما نأمل منه مواصلة دعمنا في المباريات المقبلة، خصوصاً في بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس المحترفين، حيث نتمنّى أن ينهي الفريق الموسم وفي رصيده ثلاثة ألقاب، بعدما فاز بلقب درع التحدي في كأس السوبر الإماراتي القطري».

أليكسيس بيريز:

. ابتعادنا عن المنافسة على الدوري لا يعني حصولنا على الراحة.