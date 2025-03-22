الامارات | هاري كين: فرصتي كبيرة في الفوز بالكرة الذهبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يرى هاري كين قائد منتخب إنجلترا لكرة القدم، أنه يملك فرصة حقيقية للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في نسختها المقبلة، لكنه يعلم أن الفوز بالألقاب مع بايرن ميونيخ سيكون مفتاحاً لتحقيق هذا الحلم.

وسجّل المهاجم الإنجليزي (31 عاماً)، الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا، 32 هدفاً وقدم 11 تمريرة حاسمة في 37 مباراة في المسابقات كافة هذا الموسم مع بايرن، ليساعد العملاق الألماني على تصدر ترتيب الدوري المحلي، وحجز مقعده في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

ورغم عدم فوز أي لاعب إنجليزي بالكرة الذهبية منذ مايكل أوين مهاجم ليفربول السابق عام 2001، فإن كين يعتقد أن حظوظه في الفوز بأبرز جائزة فردية في الرياضة تعززت بانتقاله في أغسطس 2023 من توتنهام هوتسبير إلى بايرن. وقال كين: «مجرد وجودي في نادٍ مثل بايرن ميونيخ دفعني للأمام بشكل أكبر من حيث الثقة وتحمل المسؤولية».