الامارات | «دبي الدولية للجواد العربي» تختتم منافساتها غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتواصل منافسات بطولة دبي الدولية للجواد العربي، التي انطلقت أمس، وتستمر على مدار ثلاثة أيام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة 124 خيلاً من ثماني دول من مختلف قارات العالم، للمنافسة على جوائز مالية تبلغ أربعة ملايين دولار.

ويُخصص اليوم الثاني (السبت) لمنافسات الأشواط التمهيدية للذكور، وتبدأ بشوط المهور بعمر سنة مقسم إلى قسمين «أ» و«ب»، يتبعه شوط المهور بعمر سنتين، وشوط المهور بعمر ثلاث سنوات، وأخيراً شوط الفحول بعمر أربع سنوات فأكبر، والمقسم إلى قسمين «أ» و«ب».

وكانت منافسات أمس قد بدأت بالأشواط التمهيدية للإناث، وشملت شوط المهرات بعمر أقل من سنة، يليه شوط الأمهار بعمر أقل من سنة، ثم شوط المهرات بعمر سنة، مقسم إلى قسمين «أ» و«ب».

ويشهد اليوم الثالث والأخير غداً أشواط البطولات النهائية الست، وهي المهرات عمر سنة، والمهرات عمر سنتين وثلاث سنوات، والأفراس، والأمهار عمر سنة، والأمهار عمر سنتين وثلاث سنوات، والفحول.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، زياد كلداري، في تصريحات صحافية، أن: «بطولة دبي للجواد العربي تمكنت من عام إلى آخر من اتخاذ موقعها اللائق بها في طليعة عروض جمال الخيل العربية، ليس في محيطنا الإقليمي فحسب، بل على مستوى العالم».

من جانبه، أكد المدير العام، عضو اللجنة العليا المنظمة للبطولة، قصي عبيد الله، أن اللجنة المنظمة لديها حالة من التقدير لما حققته بطولة دبي الدولية للجواد العربي من مكانة، جعلت أكبر الملاك وأجود الخيول يتسابقون لنيل شرف المشاركة، والتتويج بألقاب واحدة من أهم وأشهر البطولات في العالم.