الامارات | لطيفة بنت حمدان تكرّم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم لأصحاب الهمم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشادت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لنادي زعبيل للسيدات، بالنقلة النوعية التي تشهدها مسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم، وزيادة عدد المتسابقين من حفظة القرآن الكريم من دورة إلى أخرى، ما انعكس إيجاباً على تشجيعهم للإقبال على كتاب الله حفظاً وفهماً وتدبراً.

وأكدت أن الجائزة تسير وفق النهج المرسوم لها من الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، حرم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، راعية الحدث.

جاء ذلك خلال تكريمها 41 فائزاً وفائزة في ختام النسخة الـ13 من المهرجان الرمضاني لنادي دبي لأصحاب الهمم الذي شارك فيه 676 متنافساً، بحضور مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي عائشة عبدالله ميران، ورئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم ثاني جمعة بالرقاد، والمدير التنفيذي للنادي، مدير المهرجان الرمضاني، ماجد العصيمي.