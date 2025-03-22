شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتقدم على إثيوبيا بهدفى محمد صلاح وزيزو فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر
بداية المباراة جاءت سريعة وحماسية من الفريقين، وفى الدقيقة 6 باغت منتخب اثيوبيا الفراعنة بكرة عرضية حولها أحمد مهاجمى الفريق برأسه لكنها تمر بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر، ورد زيزو فى الدقيقة 14 بتصويبة متقنة كادت تسكن شباك اثيوبيا ولكنها تمر بجوار القائم بسنتيمترات.
وأهدر محمود تريزيجيه فرصة محققة لتسجيل الهدف الأول للفراعنة فى الدقيقة 19 بعدما تهادت الكرة أمام المرمى لكنه يسدد رأسية بعيدا عن المرمى الإثيوبى، كما أنقذ الحارس الإثيوبى هدفا محققا جديدا من تريزيجيه فى الدقيقة 25.
ونجح محمد صلاح قائد منتخب مصر فى تسجيل هدف التقدم للفراعنة بمرمى أثيوبيا في الدقيقة 31 مستغلا تمريرة من حمدى فتحى وضعته أمام الشباك ليضعها بمهارة فى الشباك، وأضاف زيزو الهدف الثانى للفراعنة فى الدقيقة 40 لينتهى الشوط بتقدم الفراعنة 2-0.
يجلس على مقاعد البدلاء: محمد عواد - مصطفي شوبير - أحمد عيد - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - أحمد نبيل كوكا - محمد شحاته - نبيل دونجا - محمود صابر - مصطفى فتحي - مصطفى محمد، وخرج ابراهم عادل من القائمة للإصابة.
حسام حسن المدير الفني للمنتخب وجه الدعوة لـ 24 لاعباً لخوض هذا اللقاء، بالإضافة إلى مواجهة سيراليون الثلاثاء المقبل فى الجولة السادسة باستاد القاهرة الدولي، من بينهم 6 محترفين، على رأسهم قائد الفريق محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي وعمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي ومحمود حسن "تريزيجيه" جناح الريان القطري، الذي يتقاسم صدارة هدافي المنتخب مع صلاح برصيد 5 أهداف.
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