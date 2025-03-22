شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتقدم على إثيوبيا بهدفى محمد صلاح وزيزو فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة منتخب مصر واثيوبيا فى الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، والتى تقام على ملعب العربى الزاولى بالمغرب بتقدم منتخب مصر بهدفين نظيفين سجلهما محمد صلاح وأحمد سيد زيزو.

بداية المباراة جاءت سريعة وحماسية من الفريقين، وفى الدقيقة 6 باغت منتخب اثيوبيا الفراعنة بكرة عرضية حولها أحمد مهاجمى الفريق برأسه لكنها تمر بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر، ورد زيزو فى الدقيقة 14 بتصويبة متقنة كادت تسكن شباك اثيوبيا ولكنها تمر بجوار القائم بسنتيمترات.

وأهدر محمود تريزيجيه فرصة محققة لتسجيل الهدف الأول للفراعنة فى الدقيقة 19 بعدما تهادت الكرة أمام المرمى لكنه يسدد رأسية بعيدا عن المرمى الإثيوبى، كما أنقذ الحارس الإثيوبى هدفا محققا جديدا من تريزيجيه فى الدقيقة 25.

ونجح محمد صلاح قائد منتخب مصر فى تسجيل هدف التقدم للفراعنة بمرمى أثيوبيا في الدقيقة 31 مستغلا تمريرة من حمدى فتحى وضعته أمام الشباك ليضعها بمهارة فى الشباك، وأضاف زيزو الهدف الثانى للفراعنة فى الدقيقة 40 لينتهى الشوط بتقدم الفراعنة 2-0.

بدأ المنتخب المباراة بطريقة 3 - 4 - 3، وجاء التشكيل كالتالي: محمد الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمود تريزيجيه ومروان عطية وحمدي فتحي وأحمد سيد زيزو ومحمد صلاح وعمر مرموش وأسامة فيصل.

يجلس على مقاعد البدلاء: محمد عواد - مصطفي شوبير - أحمد عيد - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - أحمد نبيل كوكا - محمد شحاته - نبيل دونجا - محمود صابر - مصطفى فتحي - مصطفى محمد، وخرج ابراهم عادل من القائمة للإصابة.