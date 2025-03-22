شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم قمة الكرة النسائية بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى مواجهة الزمالك والاهلى في قمة الكرة النسائية التي جمعتهم منذ قليل فى إطار منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية للمنافسة على دورى الكرة النسائية التي أقيمت على ملعب نادى الزمالك بمقره في ميت عقبه.

وبهذة النتيجة ارتفع رصيد فريق الاهلى للنقطة 53 محتلا المركز الثانى بجدول ترتيب دورى الكرة النسائية بينما ارتفع رصيد فريق الزمالك للنقطة 47 نقطة محتلا المركز الثالث.

وشهدت المباراة أهدار فريق الاهلى ركلة جزاء فى الدقيقة الاخيرة من عمر اللقاء ، كما شهدت أشهار الكرات الاحمر لاحد لاعيبات فريق الزمالك فى الدقيقة 53.

وخاض فريق الزمالك بقيادة عادل حسين بتشكل كالتالى :

حراسة المرمى : نورا عبد المجيد

خط الدفاع : فدوى عصام الدين - علياء عطا الله - نورهان عمرو - سينثيا أونديكشي أكو

خط الوسط : مها سامي - شيماء علي - ياتوندي أتنوكي فاچوبي - أبيجيل ساكيوا

خط الهجوم : ملك زيدان - كنزي مجدي

بينما جاء تشكيل فريق الاهلى بقيادة ديميتري لوبوف المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد ورودينا عبد الرسول وثريا أشرف.

خط الوسط: نادين محمد وحبيبة عصام ومنة طارق وميا داردن.

خط الهجوم: نادين غازي وشارتي روبن.