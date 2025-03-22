شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينفرد بصدارة ترتيب هدافى تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انفرد محمد صلاح بصدارة جدول ترتيب الهدافين في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعدما سجل هدف الفراعنة الأول في مرمى إثيوبيا بالمباراة المقامة حاليا.

وسجل صلاح هدفه السادس في التصفيات ليفك الشراكة مع الثلاثي تريزيجيه (مصر)، دينيس بوانجا (الجابون)، وكاموري دومبيا (مالي) ولكل منهما 5 أهداف.

ويلتقي منتخب مصر نظيره الإثيوبي حاليا على ملعب العربي الزاولي في المغرب، في إطار منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى، بتصفيات كأس العالم 2026.

وانطلق الأحد الماضى معسكر المنتخب لمباراتى إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما 21 و25 مارس الجارى، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وتضم قائمة منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا 24 لاعبا، هم: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفى شوبير، عبد العزيز البلعوطي ، محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح، مصطفى فتحي، مصطفى محمد، وأسامة فيصل.

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتى.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.