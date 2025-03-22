شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة رنين تحدد حجم إصابة بوكانا محترفة سيدات طائرة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

تتواجد المحترفة البرازيلية تاتيانا بوكان لاعبة فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي في أحد مستشفيات الشيخ زايد لإجراء أشعة رنين لتحديد حجم إصابتها في الركبة عقب سقوطها في مواجهة سبورتنج منذ قليل بنصف نهائي كأس مصر.

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي على نظيره سبورتنج بنتيجة 3-0 على صعيد نصف نهائي كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلي 2024-2025، ليتأهل إلى النهائي.

ينتظر فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، الفائز من مواجهة الزمالك مع دلفي لملاقاته غدا السبت في النهائي.

حقق فريق سيدات الكرة الطائرة بالأهلى مؤخرا، لقب الدورى الممتاز للموسم المحلى 2024 - 2025 على حساب الزمالك بنتيجة 3-1 فى ثانى أيام بلاى أوف نهائي دورى السيدات الممتاز للموسم المحلي 2024-2025 على صالة زويل بالسادس من أكتوبر.