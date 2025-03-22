شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتقدم لمنتخب مصر أمام أثيوبيا في الدقيقة 31 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمد صلاح قائد منتخب مصر من تسجيل هدف التقدم للفراعنة بمرمى أثيوبيا في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول بالمباراة التي تجمعهما حاليا فى الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، والتى تقام على ملعب العربى الزاولى بالمغرب.

ويخوض المنتخب المباراة بطريقة 3 - 4 - 3، وجاء التشكيل كالتالي: محمد الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمود تريزيجيه ومروان عطية وحمدي فتحي وأحمد سيد زيزو ومحمد صلاح وعمر مرموش وأسامة فيصل.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد عواد - مصطفي شوبير - أحمد عيد - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - أحمد نبيل كوكا - محمد شحاته - نبيل دونجا - محمود صابر - مصطفى فتحي - مصطفى محمد، وخرج ابراهم عادل من القائمة للإصابة.

حسام حسن المدير الفني للمنتخب وجه الدعوة لـ 24 لاعباً لخوض هذا اللقاء، بالإضافة إلى مواجهة سيراليون الثلاثاء المقبل فى الجولة السادسة باستاد القاهرة الدولي، من بينهم 6 محترفين، على رأسهم قائد الفريق محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي وعمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي ومحمود حسن "تريزيجيه" جناح الريان القطري، الذي يتقاسم صدارة هدافي المنتخب مع صلاح برصيد 5 أهداف.