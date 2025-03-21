شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيل كولر يقود الأهلى أمام الطلائع فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يقود السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى، فريقه فى مباراة الطلائع المقبلة بكأس عاصمة مصر، بعد غيابه عن قيادة المارد الأحمر فى مباراة إنبى أمس؛ بسبب تواجده فى بلاده للحصول على راحة فى ظل فترة الأجندة الدولية.

ووصل كولر القاهرة مساء أمس الخميس على أن يتواجد فى مران الأهلى الأحد، فى ظل حصول الفريق على راحة من التدريبات غداً السبت.

ويستعد الاهلى لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها التاسعة والنصف مساء الإثنين المقبل على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

استهل الأهلي مشواره في كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) بالخسارة 0-1 أمام إنبي، مساء الخميس، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وجاءت مجموعات كأس عاصمة مصر 2025 كالتالي:



المجموعة الأولى: الزمالك - سموحة - مودرن سبورت - بتروجت - الجونة



ثانيا: المصرى - سيراميكا - زد - البنك الأهلى - غزل المحلة



الثالث: الأهلى - طلائع الجيش - إنبى - فاركو



الرابعة: بيراميدز- الاتحاد السكندرى - الإسماعيلى - حرس الحدود

جوائز بطولة كأس عاصمة مصر



وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى:

10 ملايين للبطل، 4 ملايين للوصيف، 2 مليون جنيه للثالث، ومليون ونصف للرابع.

القناة الناقلة لمباريات الاهلى فى كأس عاصمة مصر



تنقل قناة أون سبورت مباريات الأهلى في كأس عاصمة مصر مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.