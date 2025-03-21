شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والأهلى يتعادلان سلبيا فى الشوط الأول بدورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين الزمالك والاهلى في قمة الكرة النسائية في إطار منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية للمنافسة على دورى الكرة النسائية المقام حاليا على ملعب نادى الزمالك بمقره في ميت عقبة.

وخاض فريق الزمالك بقيادة عادل حسين بتشكل كالتالى :

حراسة المرمى : نورا عبد المجيد

خط الدفاع : فدوى عصام الدين - علياء عطا الله - نورهان عمرو - سينثيا أونديكشي أكو

خط الوسط : مها سامي - شيماء علي - ياتوندي أتنوكي فاچوبي - أبيجيل ساكيوا

خط الهجوم : ملك زيدان - كنزي مجدي

بينما جاء تشكيل فريق الأهلى بقيادة ديميتري لوبوف المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد ورودينا عبد الرسول وثريا أشرف.

خط الوسط: نادين محمد وحبيبة عصام ومنة طارق وميا داردن.

خط الهجوم: نادين غازي وشارتي روبن.

يدخل الأهلى مباراة الجمعة في المركز الثانى برصيد 52 نقطة في ترتيب دورى الكرة النسائية، فيما جاء الزمالك في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.