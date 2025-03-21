شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تحرك لاعبي منتخب مصر إلى ملعب العربي الزاولي لمواجهة إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحركت حافلة منتخب مصر فى طريقها إلى ملعب العربى الزاولى استعدادًا لخوض مباراة إثيوبيا فى الحادية عشرة مساء اليوم الجمعة فى إطار منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم.

ويستأنف منتخب مصر بقيادة حسام حسن مسيرته في تصفيات كأس العالم، فى الحادية عشرة مساء اليوم الجمعة، عندما يواجه مضيفه الإثيوبي على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء المغربية، فى المباراة التى يديرها الحكم باتريس مياتزا من موريشيوس، فى إطار منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى.

حسام حسن المدير الفني للمنتخب وجه الدعوة لـ 24 لاعباً لخوض هذا اللقاء، بالإضافة إلى مواجهة سيراليون الثلاثاء المقبل فى الجولة السادسة باستاد القاهرة الدولي، من بينهم 6 محترفين، على رأسهم قائد الفريق محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي وعمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي ومحمود حسن "تريزيجيه" جناح الريان القطري، الذي يتقاسم صدارة هدافي المنتخب مع صلاح برصيد 5 أهداف.



لاعبو المنتخب



لاعبو منتخب مصر



محمد صلاح



منتخب مصر



تريزيجيه