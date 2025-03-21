شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمى.. محمد صلاح ومرموش وزيزو يقودون منتخب مصر أمام إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، تشكيل الفراعنة لمباراة إثيوبيا فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، والتى تنطلق فى تمام الحادية عشرة بتوقيت القاهرة بملعب العربى الزاوى بالمغرب.

جاء التشكيل كالتالى:

محمد الشناوي

محمد هاني

رامي ربيعة

محمد عبد المنعم

محمود تريزيجيه

مروان عطية

حمدي فتحي

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح

عمر مرموش

أسامة فيصل

يتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد عيد - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - أحمد نبيل كوكا - محمد شحاته - نبيل دونجا - محمود صابر - مصطفى فتحي - مصطفى محمد.

ويستأنف منتخب مصر بقيادة حسام حسن مسيرته في تصفيات كأس العالم، فى الحادية عشرة مساء اليوم الجمعة، عندما يواجه مضيفه الإثيوبي على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء المغربية، فى المباراة التى يديرها الحكم باتريس مياتزا من موريشيوس، فى إطار منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى.

حسام حسن المدير الفني للمنتخب وجه الدعوة لـ 24 لاعباً لخوض هذا اللقاء، بالإضافة إلى مواجهة سيراليون الثلاثاء المقبل فى الجولة السادسة باستاد القاهرة الدولي، من بينهم 6 محترفين، على رأسهم قائد الفريق محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي وعمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي ومحمود حسن "تريزيجيه" جناح الريان القطري، الذي يتقاسم صدارة هدافي المنتخب مع صلاح برصيد 5 أهداف.