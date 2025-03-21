شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة مصر فى تصفيات كأس العالم بعد فوز بوركينا فاسو على جيبوتى والان مع تفاصيل الخبر

واصل منتخب مصر تصدره للمجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بعد فوز بوركينا فاسو على جيبوتى بنتيجة 4 - 1، في المواجهة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب "أحمد العبدي" في المغرب ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وتصدر المنتخب الوطنى مجموعته برصيد 10 نقاط قبل مواجهة مضيفه الإثيوبي فى الحادية عشرة مساء اليوم الجمعة على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء المغربية، فى المباراة التى يديرها الحكم باتريس مياتزا من موريشيوس، فى إطار منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى.

وحل منتخب بوركينا فاسو فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط وسيراليون فى المركز الثالث بذات الرصيد، وجاء غينيا بيساو فى المركز الرابع برصيد 6 نقاط وإثيوبيا فى المركز الخامس برصيد 3 نقاط ويتذيل جيبوتى ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

المنتخب الوطني يمتلك العديد من المقومات لتحقيق فوزه الرابع في هذه المجموعة التي يتصدرها برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات على جيبوتي (6 – 0) وسيراليون (2 – 0) وبوركينافاسو (2 – 1) وتعادل وحيد مع غينيا بيساو (1 – 1) في الجولة الرابعة، ويسعى اليوم لاستعادة نغمة الانتصارات وتجاوز إحدى العقبات في طريق بلوغ النهائيات للمرة الرابعة في تاريخه بعد أن شارك فى "العُرس" الكروي الكبير أعوام 1934 و1990 و2018.