شكرا لقرائتكم خبر عن هانى أبو ريدة يجتمع بمنتخب مصر قبل مباراة إثيوبيا فى تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، اجتماعا بلاعبي منتخب مصر في حضور الجهاز الفني بقيادة حسام حسام، لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة إثيوبيا المقرر لها في تمام الحادية عشرة مساء اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وأكد أبو ريدة أهمية النقاط الثلاث للاستمرار في صدارة المجموعة و المنافسة علي التأهل للمونديال.

وأضاف أبو ريدة أن الجيل الحالي من اللاعبين يضم كوكبة كبيرة من اللاعبين المميزين وجهازا فنيا وطنيا قديرا وأفضل لاعب في العالم محمد صلاح، والجميع ينتظر منهم الكثير في الفترة المقبلة.

ويستأنف منتخب مصر بقيادة حسام حسن مسيرته في تصفيات كأس العالم، فى الحادية عشرة مساء اليوم الجمعة، عندما يواجه مضيفه الإثيوبي على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء المغربية، فى المباراة التى يديرها الحكم باتريس مياتزا من موريشيوس، فى إطار منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى.

حسام حسن المدير الفني للمنتخب وجه الدعوة لـ 24 لاعباً لخوض هذا اللقاء، بالإضافة إلى مواجهة سيراليون الثلاثاء المقبل فى الجولة السادسة باستاد القاهرة الدولي، من بينهم 6 محترفين، على رأسهم قائد الفريق محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي وعمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي ومحمود حسن "تريزيجيه" جناح الريان القطري، الذي يتقاسم صدارة هدافي المنتخب مع صلاح برصيد 5 أهداف.