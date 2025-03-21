شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد إبراهيم عادل من مباراة مصر وإثيوبيا بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج إبراهيم عادل من قائمة منتخب مصر الأول، في مباراته أمام إثيوبيا المقرر لها الحادية عشرة مساء اليوم الجمعة بسبب شعوره بآلام عضلية.

ويستضيف ملعب العربي الزاولي في الحادية عشرة مساء اليوم مباراة منتخب مصر وإثيوبيا ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2026 .

ويستأنف منتخب مصر بقيادة حسام حسن مسيرته في تصفيات كأس العالم، فى الحادية عشرة مساء اليوم الجمعة، عندما يواجه مضيفه الإثيوبي على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء المغربية، فى المباراة التى يديرها الحكم باتريس مياتزا من موريشيوس، فى إطار منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى.

حسام حسن المدير الفني للمنتخب وجه الدعوة لـ 24 لاعباً لخوض هذا اللقاء، بالإضافة لمواجهة سيراليون الثلاثاء المقبل فى الجولة السادسة باستاد القاهرة الدولي، من بينهم 6 محترفين، على رأسهم قائد الفريق محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي وعمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي ومحمود حسن "تريزيجيه" جناح الريان القطري الذي يتقاسم صدارة هدافي المنتخب مع صلاح برصيد 5 أهداف.