شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلى أمام الزمالك فى دورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالأهلي، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة الزمالك، التي تقام اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية للمنافسة على دورى الكرة النسائية.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد ورودينا عبد الرسول وثريا أشرف.

خط الوسط: نادين محمد وحبيبة عصام ومنة طارق وميا داردن.

خط الهجوم: نادين غازي وشارتي روبن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:‏ إسراء السقا وسارة كرد ونادين محمد ونور إدريس وجنى محمود وأشرقت عادل وحبيبة عمر وأمل ناصر وسيرين الغطاس.

يدخل الأهلى مباراة الجمعة في المركز الثانى برصيد 52 نقطة في ترتيب دورى الكرة النسائية، فيما جاء الزمالك في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.