شكرا لقرائتكم خبر عن قياسات طبية جديدة تحدد موقف أحمد حمدى من المشاركة مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يخضع أحمد حمدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لقياسات طبية جديدة لتحديد موعد مشاركته فى مباريات الأبيض، خاصة بعد أن تعافى اللاعب من إصابة الرباط الصليبى ومشاركته فى التدريبات الجماعية.

ويرغب الجهاز الطبي للزمالك فى عدم التعجل فى قرار الدفع بأحمد حمدى فى مباريات الفريق على الرغم من تعافيه من الإصابة خوفاً من تعرض اللاعب لسيناريو محمود حمدى "الونش" الذى تعرض لإصابة الصليبى مرتين متتاليتين.

ومن المقرر أن يسافر اللاعب إلى الخارج للخضوع إلى قياسات طبية جديدة لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية، وبناءً على تقرير الطبيب سيستطيع اللاعب المشاركة فى مباريات الفريق الأبيض، وذلك بالتنسيق مع الجهاز الفنى بقيادة جوزيه بيسيرو.

ويواجه الزمالك نظيره بتروجت فى التاسعة والنصف بعد غد الأحد باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وتقام بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة للمرة الرابعة في تاريخها، بعدما شهدت النسخ الثلاث السابقة تتويج فيوتشر باللقب في النسخة الأولى، بينما حصد سيراميكا البطولة في النسختين الثانية والثالثة،وقسمت الرابطة الأندية الـ18 على 4 مجموعات بواقع مجموعتين تضمان 5 فرق لكل واحدة، ومجموعتان تضمان 4 فرق.

تعتمد البطولة في مرحلتها الأولى على نظام المجموعات، قبل أن تبدأ مرحلة الأدوار الإقصائية اعتبارًا من دور ربع النهائي، على أن تختتم المنافسات في 14 يونيو 2025.