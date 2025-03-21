شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الكاس يمنح لاعبي منتخب الناشئين راحة 48 ساعة قبل أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

قرر أحمد الكاس، المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 17 عامًا، منح لاعبي المنتخب راحة لمدة يومين اليوم الجمعة وغدًا السبت على أن يعود اللاعبون للتجمع يوم الأحد استعدادا لأمم أفريقيا التي تنطلق بالمغرب نهاية الشهر الجاري.

وأعلن الكاس قائمة اللاعبين النهائية التي تشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها المغرب من نهاية شهر مارس الجاري وحتى 19 أبريل.

وجاءت القائمة كالتالي: عمر عبدالعزيز - عمرو عادل- ياسين حاتم -عمر محمد كمال - نور أشرف - حمزة الدجوي - محمد شريف - أدهم فريد - آدم محمد - مهند الشامي - أحمد إيهاب - محمد شحاتة -حمزة عبدالكريم - بلال عطية - عبد الرحمن أبو اليزيد - معاذ فوزي - عمر العدوي - عبدالعزيز الزغبي - فارس فخري - إبراهيم السيد -أنس رشدي - يوسف تامر - زياد أيوب -باسل مدحت - يوسف وجيه -محمود شاكر.