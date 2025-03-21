شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الزمالك أمام الأهلي في دوري الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عادل حسين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "سيدات"، عن تشكيل فريقه، استعدادًا لمواجهة الأهلي، المقرر لها بعد قليل، في إطار منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية للمنافسة على دورى الكرة النسائية.

وجاء تشكيل الزمالك ضد الأهلى كالتالى:

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: نورا عبد المجيد

خط الدفاع: فدوى عصام الدين - علياء عطا الله - نورهان عمرو - سينثيا أونديكشي أكو

خط الوسط: مها سامي - شيماء علي - ياتوندي أتنوكي فاچوبي - أبيجيل ساكيوا

خط الهجوم: ملك زيدان - كنزي مجدي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: "نعمة سيد، رقية مصطفى، أية إبراهيم، جميلة ياسر، ماهيتاب حسني، أمنية عاطف، حنين هشام، لوجين ياسر، نسرينا منصور".

يدخل الأهلى مباراة اليوم في المركز الثانى برصيد 52 نقطة في ترتيب دورى الكرة النسائية، فيما جاء الزمالك في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.