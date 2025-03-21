شكرا لقرائتكم خبر عن خارج الملعب.. ريحاب رضوان تتحدى شلل الأطفال وتدخل قائمة الأساطير والان مع تفاصيل الخبر

بعيدًا عن ضجيج البطولات والصالات الرياضية وبريق الميداليات والإنجازت، يخرج اللاعب أو اللاعبة من بساط وصالة المنافسات ليخلع ثوب الرياضة ويكمل حياته الأسرية والاجتماعية.

بطلة اليوم فى خارج الملعب هى ريحاب رضوان لاعبة رفع الاثقال البارالمبي والحاصلة على ذهبية أولمبياد باريس.



ريحاب من مواليد مارس 1991، بقرية الحواط بمنيا القمح، دخلت قائمة الأساطير الأولمبية بتحقيق 3 ميداليات بارالمبية، حيث حصلت على فضية ريو دى جانيرو، وفضية طوكيو، بالإضافة إلى ذهبية باريس 2024.

أصيبت فى عامها الأول بشلل الأطفال، نتيجة إهمال طبى وتناولها حقنة خطأ، وفقدت القدرة على الحركة، لكن لم تفقد الأمل والإيمان، وقررت أن تصل إلى أحلامها وتحقيق النجاح.

تحدت ريحاب الإعاقة وأكملت دراستها حتى حصلت على ليسانس آداب قسم إنجليزى سنة 2013 وحفظت القرآن الكريم.

وحصلت على وسام الجمهورية فى الرياضة من الطبقة الأولى من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مرتين على التوالي لعام 2016 و2017.