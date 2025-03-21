شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام بتروجت فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو الاستعداد لمواجهة بتروجت ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويهتم الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات بتروجت؛ لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة فى صفوفه.

ويتصدر بتروجت المجموعة الأولى فى كأس عاصمة مصر، التي تضم الجونة والزمالك ومودرن سبورت وسموحة، برصيد 6 نقاط.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بتروجت في كأس عاصمة مصر



يواجه الزمالك نظيره بتروجت فى التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وتقام بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة للمرة الرابعة في تاريخها، بعدما شهدت النسخ الثلاث السابقة تتويج فيوتشر باللقب في النسخة الأولى، بينما حصد سيراميكا البطولة في النسختين الثانية والثالثة.



وقسمت الرابطة الأندية الـ18 على 4 مجموعات بواقع مجموعتان تضمان 5 فرق لكل واحدة، ومجموعتان تضمان 4 فرق.



تعتمد البطولة في مرحلتها الأولى على نظام المجموعات، قبل أن تبدأ مرحلة الأدوار الإقصائية اعتبارًا من دور ربع النهائي، على أن تختتم المنافسات في 14 يونيو 2025.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت في كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبتروجت مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.