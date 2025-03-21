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الامارات | منتخب الإمارات للكرة الشاطئية يهزم أفغانستان في كأس آسيا

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | منتخب الإمارات للكرة الشاطئية يهزم أفغانستان في كأس آسيا 1/2
  • الامارات | منتخب الإمارات للكرة الشاطئية يهزم أفغانستان في كأس آسيا 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح منتخب الإمارات للكرة الشاطئية مشواره في نهائيات كأس آسيا المقامة في مدينة باتايا التايلاندية بالفوز على منتخب أفغانستان بسبعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جرت بينهما اليوم على ملعب أرينا جومتين لحساب المجموعة الثالثة.

سجل أهداف منتخب الإمارات، عبدالله عباس (هدفين)، ووليد بشر (هدفين)، ووليد محمد، ومحمد عبيد، وعباس علي.

ويُواجه منتخب الإمارات في الجولة المقبلة منتخب إندونيسيا، وذلك عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا بعد غدٍ الأحد.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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