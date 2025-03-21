شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة إثيوبيا.. كم نقطة يحتاجها منتخب مصر للتأهل رسميا لكأس العالم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا في الحادية عشرة مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويدخل منتخب مصر الأول مباراة إثيوبيا متصدرا مجموعته فى تصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد، وبفارق 4 نقاط عن منتخب غينيا بيساو وصيف المجموعة.ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل رسميا إلى كأس العالم 2026؟

ولضمان التأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، يحتاج المنتخب الوطني للفوز فى 5 مباريات من أصل 6 متبقية، ليحصد 15 نقطة إضافية ويحسم صدارة المجموعة، لأن أقصى رصيد يمكن أن يصل إليه منتخب غينيا بيساو، حال تمكنه من الفوز في الـ6 مباريات المتبقية، هو 24 نقطة.

ترتيب مجموعة مصر فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026



1- منتخب مصر 10 نقاط.

2- منتخب غينيا بيساو 6 نقاط.

3- منتخب بوركينا فاسو 5 نقاط.

4- منتخب سيراليون 5 نقاط.

5- منتخب إثيوبيا 3 نقاط.

6- منتخب جيبوتي نقطة وحيدة.