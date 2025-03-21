شكرا لقرائتكم خبر عن مروة المغربى تدير قمة الأهلى والزمالك فى دورى الكرة النسائية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكمة مروة المغربى لإدارة مباراة قمة الأهلى والزمالك فى دورى الكرة النسائية التى تقام فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من عمر المرحلة الثانية فى دوري الكرة النسائية لتحديد بطل هذه النسخة 2024 _ 2025.

وتقام اليوم 5 مواجهات غاية في الأهمية فى هذه الجولة، هي الزمالك مع الأهلي، وادي دجلة مع زد، المعادي واليخت مع مسار، المقاولون العرب مع مودرن سبورت، البنك الأهلي مع بيراميدز، وتنطلق جميع المباريات فى نفس التوقيت.

ووضعت الأندية المصرية، وعلى رأسها الأهلى والزمالك، تشكيل فريق للكرة النسائية على رأس اهتماماتها، ويرجع ذلك إلى أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" وضع شرطا جديدا على الأندية للمشاركة فى بطولتى أفريقيا سواء دورى الأبطال أو الكونفدرالية بعد فترة وجيزة من تطبيق نظام رخص الأندية المحترفة، حيث اشترط وجود فريق نسائي للأندية، حتى يتم منحها رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية.

واضطر مسئولو الكاف لوضع هذا الشرط تنفيذا لرغبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب المنحة التي قدمها “فيفا” للاتحادات الوطنية، للنهوض بمستقبل كرة القدم النسائية وتطويرها، واشتراط إقامة مسابقات بين الأندية فى الكرة النسائية، كما هو الحال على مستوى المنتخبات.