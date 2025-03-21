شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدمت مصر وإثيوبيا فى تصفيات كأس العالم قبل مواجهة الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف منتخب مصر مسيرته فى تصفيات كأس العالم فى الحادية عشرة مساء اليوم، الجمعة، عندما يواجه مضيفه الإثيوبي على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء المغربية بصافرة الحكم باتريس مياتزا من موريشيوس، فى منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى.

حسام حسن المدير الفني وجه الدعوة لـ24 لاعباً لخوض هذا اللقاء، بالإضافة لمواجهة سيراليون الثلاثاء المقبل فى الجولة السادسة على ملعب القاهرة الدولي من بينهم 6 محترفين، على رأسهم قائد الفريق محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، وعمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي، ومحمود حسن "تريزيجيه" جناح الريان القطري الذي يتقاسم صدارة هدافي المنتخب مع صلاح برصيد 5 أهداف.

المنتخب الوطني يمتلك العديد من المقومات لتحقيق فوزه الرابع فى هذه المجموعة التي يتصدرها برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات على جيبوتي (6 – 0) وسيراليون (2 – 0) وبوركينافاسو (2 – 1) وتعادل وحيد مع غينيا بيساو (1 – 1) فى الجولة الرابعة، ويسعى اليوم لاستعادة نغمة الانتصارات وتجاوز إحدى العقبات فى طريق بلوغ النهائيات للمرة الرابعة فى تاريخه بعدما شارك فى "العُرس" الكروي الكبير أعوام 1934 و1990 و2018.

أما المنتخب الإثيوبي الشهير بـ "وعول الواليا" والذي يحتل المركز الـ 44 قارياً والـ 146 عالمياً ولم يسبق له التأهل للنهائيات رغم عراقة الكرة هناك (تأسس الاتحاد 1942) ’ فيحتل المركز الخامس في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط جمعها من ثلاثة تعادلات مع سيراليون وغينيا بيساو (0 – 0) وجيبوتي (1 – 1) وخسارة أمام بوركينافاسو (1 – 3) على ملعب بن أحمد العبدي بمدينة الجديدة المغربية في الجولة الثانية.

المدرب الوطني للمنتخب الإثيوبي هايلي جبريمدهين (58 سنة) الذي تولى المهمة في 3 نوفمبر 2023 اختار 24 لاعباً أيضاً لخوض لقاء منتخب مصر ومباراة جيبوتي بالجولة السادسة ينشط جميعهم فى أندية محلية، باستثناء المهاجم أبوبكر ناصر المحترف في صفوف سوبر سبورت الجنوب أفريقى.

مواجهة اليوم تحمل رقم 20 فى تاريخ لقاءات الطرفين، والثالثة فى تصفيات كأس العالم، بعد مواجهتي سنة 1978 بتصفيات مونديال الأرجنتين 1978 والتي أنهاها "الفراعنة" بالتفوق (3 – 0) ذهاباً بالقاهرة و (2 – 1) إياباً في أديس أبابا وجميع الأهداف جاءت بتوقيع نجم مصر وقتها ورئيس الأهلي الحالي محمود الخطيب.

تاريخياً.. فرض المنتخب الوطني تفوقاً شبه مطلق على نظيره الشرق أفريقي بفوزه في 14 لقاء وتسجيله 57 هدفاً، أولها لـ رفعت الفناجيلي فى التصفيات الأولمبية عام 1956 وآخرها لـ مصطفى فتحي فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية الماضية، مقابل ثلاثة انتصارات و16 هدفاً للمنتخب الإثيوبي، فيما حضر التعادل فى مناسبتين.