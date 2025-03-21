موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الطلائع فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

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يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم، الجمعة، الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش ، المقرر لها 24 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر (كأس رابطة الأندية المحترفة سابقاً).

ويخوض الأهلي مرانه اليوم دون راحة بعد الانتهاء من مباراة إنبي أمس فى الجولة الأولى لبطولة كأس عاصمة مصر، التي يُشارك فيها الأهلي للمرة الأولى بعدما سبق وانسحب من الثلاث نسخ التى أقيمت من البطولة حتى الآن.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الطلائع فى كأس عاصمة مصر

يستعد الاهلى لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

واستهل الأهلي مشواره في كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) بالخسارة 0-1 أمام إنبي، مساء الخميس، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة، حتى يستطيع المنافسة على تحقيق اللقب الذى يتطلع لحصده للمرة الأولى في تاريخه.

وجاءت مجموعات كأس عاصمة مصر 2025 كالتالي:



المجموعة الأولى: الزمالك - سموحة - مودرن سبورت - بتروجت - الجونة



ثانيا: المصرى - سيراميكا - زد - البنك الأهلى - غزل المحلة



الثالث: الأهلى - طلائع الجيش - إنبى - فاركو



الرابعة: بيراميدز- الاتحاد السكندرى - الإسماعيلى - حرس الحدود

جوائز بطولة كأس عاصمة مصر



وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى.. 10 ملايين للبطل، 4 ملايين للوصيف، 2 مليون جنيه للثالث، ومليون ونصف للرابع.

القناة الناقلة لمباريات الاهلى فى كأس عاصمة مصر



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الاهلى في كأس عاصمة مصر مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.