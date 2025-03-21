شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة إثيوبيا فى تصفيات كأس العالم 2026 الليلة والان مع تفاصيل الخبر

ترتيب مجموعة مصر فى تصفيات كأس العالم 2026 يشغل اهتمام ملايين من جماهير الكرة المصرية، قبل مباراة الفراعنة الليلة أمام منتخب إثيوبيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.

موعد مباراة مصر واثيوبيا

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الإثيوبي فى الحادية عشرة مساء اليوم، الجمعة، بتوقيت القاهرة، على ملعب «العربي الزاولي» بالمغرب فى الجولة الخامسة من المجموعة الأولى لتصفيات كأس العام 2026.

ولم يلتزم منتخب إثيوبيا باشتراطات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فتم منعه من استضافة مبارياته على ملعبه ليختار المغرب لاستضافة مبارياته.

منتخب سيراليون يشعل المجموعة

اشتعلت المنافسة في مجموعة منتخب مصر بعد فوز سيراليون على غينيا بيساو، أمس، الخميس، ليقترب منتخب سيراليون من قمة المجموعة التي يحتلها الفراعنة حالياً بفارق نقطتين.

ترتيب مجموعة مصر قبل مباراة أثيوبيا

ويحتل منتخب مصر حالياً قمة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط حصدها من 4 مباريات بواقع، 3 انتصارات وتعادل وحيد، فيما يحتل منتخب سيراليون المركز الثاني برصيد 8 نقاط، لكن منتخب مصر مازال أمامه مباراة الليلة أمام إثيوبيا.

ويأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الثالث برصيد 6 نقاط من 5 مباريات، ثم يحل منتخب بوركينا فاسو فى المركز الرابع بـ4 نقاط من 4 مباريات فيما يحتل منتخب إثيوبيا المركز الخامس برصيد 3 نقاط جمعها من 4 مباريات، ويقبع منتخب جيبوتي في مؤخرة المجموعة برصيد نقطة واحدة حصدها في 4 مباريات.