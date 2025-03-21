شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية صائم.. وائل القبانى يقلد صوت الأذان فى الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفظ نجوم الكرة بذكريات ومواقف مع الصيام في شهر رمضان الكريم، لا يمكن أن تسقط من الذاكرة بمرور الوقت، حيث تبقى عالقة في أذهانهم حتى بعد الاعتزال.

وائل القبانى لاعب نادى الزمالك السابق يتحدث عن ذكرياته مع شهر رمضان، ويقول إن أول شهر رمضان له مع نادى الزمالك حصل معه على بطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس فى الكاميرون، وهذا أهم حدث له مع الزمالك فى الشهر الكريم.

وأضاف القبانى، أنه خلال سفر الفريق إلى الكاميرون ووجودهم فى الأتوبيس الخاص بهم من أجل العودة للفندق، قال إن أذان المغرب لم يصلنا أثناء الصيام، فقررت تقليد صوت الأذان وهناك من ظن أن هذا هو الأذان الحقيقى وقرر الإفطار، فقرر بعدها إخبارهم أنه ليس الأذان الحقيقى وأنه مجرد مقلب.