شكرا لقرائتكم خبر عن 10 لاعبين ينتظرون حسم مصيرهم بالزمالك.. تفاصيل تحركات لجنة التخطيط لإنهاء الملف والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر 10 لاعبين بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك حسم مصيرهم مع القلعة البيضاء، خاصة أن البعض منهم تنتهى عقودهم آخر الموسم والبعض الآخر يرحب بتمديد تعاقده مع النادى.

وتسعى لجنة التخطيط بنادى الزمالك ، المكونة من حسين لبيب رئيس النادي، وحازم إمام، وأحمد حسام ميدو، وعمرو الجنايني، لحسم هذا الملف سريعاً من أجل الحفاظ على القوام الأساسي للفريق ومنع تشتيت ذهن وتركيز اللاعبين.

ناصر ماهر وأحمد حمدى ودونجا

تدرس لجنة التخطيط بنادى الزمالك وضع خطة محكمة لتمديد تعاقد ثلاثي الفريق الأول أحمد حمدى، ناصر ماهر ، ونبيل عماد دونجا فى إطار الحفاظ على القوام الأساسي للقلعة البيضاء، خاصة أنهم من العناصر والركائز الأساسية ويعتبروا مستقبل الفريق.

وترغب لجنة التخطيط بنادى الزمالك فى تمديد تعاقد الثلاثي مبكراً حتى لا يتكرر نفس المشهد الجاري مع أحمد مصطفى "زيزو" وغيره بترك اللاعبين حتى انتهاء عقودهم وبعدها يتم التفاوض معهم فى وقت متأخر يضعهم فى مرمى الضغط أمام الجماهير واللاعبين.

واستقرت لجنة التخطيط بنادى الزمالك على فتح ملف تمديد عقود الثلاثي وعقد جلسة معهم آخر الموسم بمجرد إسدال الستار على تجديد عقود اللاعبين التى تنتهى آخر الموسم، وهم أحمد مصطفى "زيزو"، محمود حمدى "الونش"، وعبد الله السعيد.

محمد حمدي وحسام عبد المجيد

يحسم البرتغالى جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، موقف محمد حمدى لاعب إنبى المعار إلى صفوف القلعة البيضاء حتى نهاية الموسم من الاستمرار مع الفريق أو عودته للنادى البترولى بمجرد إنتهاء إعارته.

وتنتظر لجنة التخطيط بنادى الزمالك رأى البرتغالى جوزيه بيسيرو فى اللاعب محمد حمدي قبل بدء التفاوض الرسمي مع مسئولى النادي البترولي للحصول على خدمات وتوقيع اللاعب.

على الجانب الأخر مسئولو الزمالك قرروا وضع حسام عبد المجيد في الفئة الثانية من العقود، وهو ما يعنى تعديل عقده ماليا، بما يتناسب مع أدائه والمستوى الذى يقدمه فى المباريات مع الفريق، ومن المقرر أن يتم عقد جلسة مع اللاعب للاتفاق على العقود الجديدة ويأتى هذا فى الوقت الذى يريد فيه اللاعب وضع شرط جزائى فى عقده الجديد مع الفريق، وهو ما تدرسه لجنة التخطيط مع مجلس الإدارة.

الونش وعبد الله السعيد

يجهز مسئولو نادي الزمالك للإعلان عن تجديد عقود كل من محمود حمدي الونش وعبد الله السعيد ومن المنتظر أن يتم حسم تجديد عقد الثنائي خلال الساعات المقبلة، بعدما أبدى ترحيبه بالتجديد والاستمرار داخل جدران القلعة البيضاء، كما توصل مسئولو النادي لاتفاق مع عبد الله السعيد لتجديد تعاقده لمدة موسمين، على أن يتم الاتفاق على المقابل المادي في المرحلة المقبلة قبل حسم الأمر.

محمد السيد

اللاعب لديه رغبة كبيرة فى الاحتراف الخارجى وأبلغ أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادى الزمالك بالتواصل مع والده لإنهاء الملف.

زيزو

اتقفت لجنة التخطيط مع مجلس إدارة الزمالك على أن تكون الجلسة المقبلة مع اللاعب هي الحاسمة، سواء بالموافقة على التجديد والبقاء مع الفريق، وتوقيع العقود الجديدة، أو برفض التجديد وإعلان الرحيل بنهاية الموسم عن ميت عقبة.

ومن المقرر وضع مقدم التعاقد الذى سيتم الاتفاق عليه مع زيزو ووالده أمام اللاعب خلال الجلسة لحسم الأمر بصورة نهائية، ليبدى رأيه ويحدد موقفه، وحال رفض اللاعب خلال الجلسة سيكون الأمر منتهيا بالنسبة لمجلس الإدارة، ويصبح اللاعب هو صاحب تحديد مصيره.

حمزة المثلوثي

رفع مسئولو نادى الزمالك اسم التونسي حمزة المثلوثي من قائمة الفريق، بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، واللاعب يحتاج إلى وقت طويل للتعافى من الإصابة،والإدارة تنتظر التقرير الطبي لحالته قبل بدء التفاوض معه لتجديد عقده.