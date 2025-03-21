شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أهداف تفصل محمد صلاح عن إنجاز رائع على حساب إيتو ودروجبا ونجم الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

يترقب محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، مباراتي المنتخب الوطني أمام إثيوبيا وسيراليون فى التوقف الدولي الحالي من أجل زيادة رصيده من الأهداف، للانفراد بصدارة قائمة هدافي تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم عبر التاريخ.

ويحتل محمد صلاح المركز الخامس ضمن قائمة هدافي أفريقيا المؤهلة لكأس العالم برصيد 16 هدفاً، فى حين يتقاسم أربعة لاعبين صدارة هذه القائمة بـ18 هدفاً وهم، الإيفواري ديدييه دروجبا، والجزائري إسلام سليماني، والكاميروني صامويل إيتو، والبوركينابي داجانو.

ويقود محمد صلاح منتخب مصر أمام إثيوبيا فى الحادية عشرة مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة، بملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء في المغرب ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 التي تنظمها الولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة مع كندا والمكسيك.

ثم يلتقي منتخب مصر مع سيراليون بالقاهرة يوم 25 بالقاهرة في الجولة السادسة للتصفيات ، ويحتاج محمد صلاح إلى هدفين من أجل مُعادلة رقم دروجبا وإيتو وسليماني وداجو، فيما يحتاج إلى 3 أهداف من أجل الانفراد بصدارة هذه القائمة التاريخية داخل القارة السمراء.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.



