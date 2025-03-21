شكرا لقرائتكم خبر عن الكابتن فى المطبخ.. خالد قمر يقدم طريقة عمل الفراخ المشوية على الإير فراير والان مع تفاصيل الخبر

حياة نجوم الرياضة مثل أى شخص فى رمضان يحرصون خلالها على المشاركة فى تحضير الأكلات الرمضانية، ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "الكابتن في المطبخ " لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجم أو نجمة من نجمات الرياضة.

خالد قمر نجم الزمالك السابق يقدم طريقة عمل الفراخ المشوية علي الإير فراير في الوصفة التالية:

المقادير

فرخة مقطعة

ملح

فلفل

كمون

بابريكا

توم بودرة

بصل بودرة

دبس رمان

طريقة التحضير

غسل الفرخه المقطعه و نضع عليها بهارات ملح فلفل كمون وبابريكا وتوم وبصل بودر ودبس الرمان وزيت الزيتون مع خلطهم كويس وتوزيعهم على الفراخ قبل وضعها فى الايرفراير لمدة ساعة إلا الربع.