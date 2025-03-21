شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يعقد جلسة تحفيزية خاصة مع ناصر ماهر قبل مواجهة بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالى جوزيه بيسيرو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك ، جلسة تحفيزية خاصة مع ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق، فى إطار الاستعداد لمواجهة بتروجت فى الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وحرص بيسيرو على التحدث مع ناصر ماهر فى جلسة سريعة من أجل استعادة اللاعب مستواه، خاصة فى ظل عدم تقديم المستوى المطلوب فى مواجهة الجونة الماضية بكأس عاصمة مصر.

ويثق بيسيرو فى امتلاك ناصر ماهر إمكانيات عالية، حيث يرغب المدير الفنى فى استعادة اللاعب تركيزه والعمل على الظهور بمستوى مميز فى المواجهات المقبلة.

ويدرس مسئولو نادى الزمالك فتح ملف التجديد مع ناصر ماهر، الذى ينتهى تعاقده بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأى نادٍ في يناير المقبل.

ويخشى مسئولو الزمالك من تكرار سيناريو أحمد سيد زيزو جناح الفريق، الذى يحاول النادى تجديد تعاقده الذى ينتهى في شهر يونيو المقبل، ويحق له التوقيع مع أى نادٍ حاليا، ويجد الزمالك منافسة قوية من بعض الأندية الراغبة في الحصول على خدمات اللاعب.

ويسعى مسئولو الزمالك لفتح باب المفاوضات مع ناصر ماهر خاصة أن اللاعب من العناصر الأساسية في الفريق ويأمل في الوصول لاتفاق لتجديد عقده في الوقت الحالي.