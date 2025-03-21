شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات فى ختام الدور الأول من دورة الخليج 365 الرمضانية برعاية بنك CIB والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الجمعة 4 مباريات في ختام الدور الأول من دورة الخليج 365 الرمضانية التى تقام خلال الفترة من 19 إلى 27 مارس الجاري، لتحديد الفرق المتأهلة لدور الثمانية الذي سيقام الأحد المقبل.



وجاءت مباريات اليوم كالتالي:



-الأبطال x المداح

-الفرسان X المحاربين

-الرياضة X النص

-الحريفة Xالشباب



ورصدت اللجنة المنظمة للدورة الرمضانية، برعاية بنك CIB، جوائز قيمة للفائزين بلقب البطولة فى النسخة الجديدة، ووعدت بتوفير كل احتياجات الفرق وتذليل كل العقبات اللازمة لإنجاح الدورة الرمضانية.



جاءت نتائج اليوم الثاني في دور المجموعات بدورة الخليج 365 الرمضانية مثيرة حقق فريق الأساطير فوزا كبيرا علي المحاربين 6 / 0 في مباراة كانت من طرف واحد بتفوق الأساطير، بينما فاز فريق المداح علي الأحلام بثلاثية نظيفة في الوقت الذي شهدت فيه مباراة الشباب والنجوم إثارة كبيرة وانتهت بالتعادل 3-3، بينما حقق فريق الرياضة فوزا اعتباريا 3-0 بعد انسحاب اللعبة الحلوة وهو نفس الأمر حيث فاز فريق المداح على الأحلام 3-0 اعتباريا لانسحاب فريق الأحلام.



ويشارك فى البطولة 12 فريقا هي: الرياضة والأبطال، والحريفة، المداح واللعبة الحلوة والنجوم والشباب والفرسان والنص والأحلام والمحاربين القدماء والأساطير.