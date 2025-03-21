شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة عن الأخطاء وتدريبات استشفائية تنتظر نجوم الأهلى الليلة فى التتش والان مع تفاصيل الخبر

يعقد سامى قمصان، مدرب النادى الأهلى، محاضرة بالفيديو مع لاعبيه الليلة للحديث عن الأخطاء التى شهدتها مباراة إنبى الأخيرة ببطولة كأس عاصمة مصر، وذلك من أجل تجنب تكرارها فى المباريات المقبلة.

وتخوض العناصر التى شاركت بشكل أساسى فى مباراة إنبى تدريبات استشفائية تجنباً للإجهاد فيما يخوض البدلاء والمستبعدون مراناً قوياً.

ويستعد الاهلى لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

واستهل الأهلي مشواره في كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) بالخسارة 0-1 أمام إنبي، مساء الخميس، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وجاءت مجموعات كأس عاصمة مصر 2025 كالتالي:



المجموعة الأولى: الزمالك - سموحة - مودرن سبورت - بتروجت - الجونة



ثانيا: المصرى - سيراميكا - زد - البنك الأهلى - غزل المحلة



الثالث: الأهلى - طلائع الجيش - إنبى - فاركو



الرابعة: بيراميدز- الاتحاد السكندرى - الإسماعيلى - حرس الحدود

جوائز بطولة كأس عاصمة مصر



وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى.. 10 ملايين للبطل، 4 ملايين للوصيف، 2 مليون جنيه للثالث، ومليون ونصف للرابع.

القناة الناقلة لمباريات الاهلى فى كأس عاصمة مصر



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الاهلى في كأس عاصمة مصر مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.