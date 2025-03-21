القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وأثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026

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القاهرة - سامية سيد - تبحث جماهير الكرة المصرية فى كل مكان عن القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام منتخب إثيوبيا في الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.



مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا تقام فى ملعب العربي زوالي بالدار البيضاء بالمغرب، بعد رفض الاتحاد الأفريقي إقامة مباريات منتخب إثيوبيا على ملعبه لعدم مطابقته للمواصفات التي وضعها الكاف لاستضافة المباريات الرسمية، ما جعل منتخب إثيوبيا يلجأ للعب فى المغرب.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

مباراة مصر وإثيوبيا تقام فى الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026 تقام فى الساعة 11:00 مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا

حصلت قنوات أون سبورت على حقوق إذاعة مباريات مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 ومنها لقاء اليوم الذي يجمع منتخب مصر وإثيوبيا فى الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 من ملعب العربي زوالي.



وصلت بعثة المنتخب الوطني إلي المغرب الثلاثاء الماضي استنعدادا لمواجهة أثيوبيا.

وانطلق الأحد الماضى معسكر المنتخب لمباراتى إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما 21 و25 مارس الجارى، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وضمت قائمة منتخب مصر للمعسكر الحالى كل من: "حراسة المرمى: محمد الشناوى، محمد عواد، مصطفى شوبير وعبد العزيز البلعوطى، والدفاع: محمد هانى، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامى ربيعة، خالد صبحى، حسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا، وفى الوسط: مروان عطية، محمد شحاتة، حمدى فتحى، نبيل عماد "دونجا"، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن "تريزيجيه"، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح ومصطفى فتحى، وفى الهجوم: مصطفى محمد وأسامة فيصل".

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتى.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.