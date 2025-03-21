شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات قوية اليوم فى دور الـ16 بدورة المتحدة.. الخليج 365 مع برزنتيشن الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل منافسات دور الـ16 من دورة شركة المتحدة الرمضانية المقامة على ملاعب مشروع الهدف بـ6 أكتوبر، بـ4 مباريات قوية، بين كرة بلس مع أون 1، الخليج 365 مع برزينيشن، الوطن مع بي أو دي، المتحدة مع A.N.A.



وتأهل فريق الخليج 365 لهذا الدور بعد الفوز على راديو أون سبورت بهدفين نظيفين، فى إطار منافسات دور الـ32 من دورة المتحدة الرمضانية والمقامة في ملاعب مشروع الهدف بـ6 أكتوبر.

افتتح أهداف الخليج 365 في المباراة عمر أنور، وأضاف محمد مصطفى الهدف الثاني، ليتأهل إلى دور الـ16 من البطولة.

وكان فريق الخليج 365 حقق فوزا مثيرا على نظيره القاهرة الإخبارية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى الدور التمهيدي لدورة المتحدة الرمضانية 2025. سجل أهداف فريق الخليج 365 في المباراة عمر أنور "هدفين" وإسلام مسعود هدف.

وتشهد الدورة منافسة مثيرة وغير مسبوقة بين جميع شركات المجموعة فى الفترة من 15 إلى 24 رمضان، والتي تحظى برعاية شركة "المتحدة للرياضة" وقناة "أون سبورت"، وتعد بالكثير من الإثارة والمتعة.

وتجمع الدورة الرمضانية فرقا من مختلف الشركات التابعة لـ"المتحدة للخدمات الإعلامية"، لتتسابق في جو من التحدي والتعاون الرياضي.

البطولة تعتبر فرصة فريدة لإبراز المواهب الرياضية والتواصل بين العاملين في هذه الشركات خلال شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى تعزيز روح الفريق الواحد والتعاون.