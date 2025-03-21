شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل عبدالله السعيد وشلبي وتخصيص فقرة بدنية لاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية للاعبين خلال مران اليوم، الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بتروجت المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وقسم الجهاز الفي بقيادة البرتغالي بيسيرو اللاعبين لمجموعتين لخوض تدريبات بدنية وتأهيلية تحت قيادة مايكل جوزيه مدرب الأحمال، قبل بدء التدريبات الفنية والخططية.

فيما أدى عبد الله السعيد ومصطفى شلبي ثنائي الفريق تدريبات تأهيلية خاصة خلال مران اليوم، وخاض اللاعبان تدريبات الجري حول الملعب دون المشاركة في التدريبات الجماعية، وفقاً للبرنامج الموضوع لهما من قبل الجهاز الفني لتجهيزهما للمشاركة في المباريات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بتروجت، المقرر لها الأحد المقبل باستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.