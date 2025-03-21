شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام محمد حمدي فى مران الزمالك.. ومرحلة جديدة من تأهيل الجفالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم محمد حمدي ، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، فى مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بتروجت المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وكان حمدى قد اشتكى من آلام فى العضلة الخلفية، تعرض لها خلال مباراة الجونة في كأس عاصمة مصر، قبل أن يطمئن الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة على جاهزية اللاعب، ليشارك فى مران اليوم بصورة طبيعية استعداداً للمباراة المقبلة.

كما بدأ التونسي أحمد الجفالي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرحلة جديدة من البرنامج التأهيلي على هامش مران اليوم، الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بتروجت المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.



وخاض اللاعب التدريبات التأهيلية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال أقرب وقت ممكن.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بتروجت، المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.